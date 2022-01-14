«Арсенал» попросил перенести матч с «Тоттенхэмом»

«Арсенал» направил официальный запрос руководству АПЛ с просьбой перенести матч 22-го тура чемпионата Англии против «Тоттенхэма», сообщает Sky Sports.

Официальное решение должно быть принято 15 января. При этом в «Тоттенхэме» удивлены таким положением вещей, так как считают, что в «Арсенале» нет эпидемии коронавируса.

«Тоттенхэм» под руководством Антонио Конте в АПЛ еще не проигрывал (5 побед, 3 ничьи). Это лучший беспроигрышный тренерский старт в «шпорах» в эпоху АПЛ.