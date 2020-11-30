«Арсенал» показал худший старт в АПЛ за 39 лет

«Арсенал» в матче 10-го тура чемпионата Англии уступил «Вулверхэмптону» со счетом 1:2.

После этого матча лондонский клуб с 13 очками расположился на 14-м месте в турнирной таблице. Для «канониров» это худший показатель за 10 туров АПЛ с сезона-1981/82, когда команда набрала 12 очков.

На данный момент у «Арсенала» серия из трех матчей без побед — ничья с «Лидсом» (0:0) и поражения от «Астон Виллы» (0:3) и «Вулверхэмптона».