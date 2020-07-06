«Арсенал» поиздевался над «Тоттенхэмом», Моуринью не смог промолчать

«Арсенал» поиздевался над «Тоттенхэмом» в своем материале о победе над «Шеффилд Юнайтед» в Кубке Англии (2:1). Видеообзор в Facebook «пушкари» подписали: «Непросто выиграть у «Шеффилд Юнайтед» на «Брэмэлл Лэйн». Вот напоминание, как это делать».

На днях «Тоттенхэм» проиграл «Шеффилд Юнайтед» в чемпионате Англии (1:3).

Шутка возмутила главного тренера «шпор» Жозе Моуринью.

— Если вы можете только радоваться проблемам других, то у вас проблемы, — цитирует BBC Моуринью.