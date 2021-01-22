«Арсенал» подписал вратаря «Брайтона» Мэтью Райана
14:30
Австралийский голкипер «Брайтона» Мэтью Райан пришел в лондонский «Арсенал» на правах аренды, объявила пресс-служба лондонского клуба.
28-летний вратарь проведет в «Арсенале» остаток сезона на правах аренды.
Райан провел в текущем сезоне 11 матчей. Австралиец перестал попадать в заявку «Брайтона» после разгромного поражения от «Лестера» (0:3) в 12-ом туре английской премьер-лиги.
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