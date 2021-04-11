«Арсенал» поборется с «Вест Хэмом» за Лингарда
«Арсенал» интересуется полузащитником «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингардом, сообщает The Daily Star.
По информации источника, «канониры» готовы предложить за 28-летнего англичанина 30 миллионов фунтов. Сообщается, что «Арсенал» поборется за футболиста с «Вест Хэмом», за который игрок выступает на правах аренды.
Лингард перешел в «Вест Хэм» на правах аренды зимой 2021 года. На его счету 6 голов и 4 результативных передачи в 8 матчах за «молотобойцев». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 13,5 миллиона фунтов.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.dailystar.co.uk/sport/football/arsenal-jesse-lingard-west-ham-23889645
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