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«Арсенал» поборется с «Вест Хэмом» за Лингарда

13:18
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«Арсенал» интересуется полузащитником «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингардом, сообщает The Daily Star.

По информации источника, «канониры» готовы предложить за 28-летнего англичанина 30 миллионов фунтов. Сообщается, что «Арсенал» поборется за футболиста с «Вест Хэмом», за который игрок выступает на правах аренды.

Лингард перешел в «Вест Хэм» на правах аренды зимой 2021 года. На его счету 6 голов и 4 результативных передачи в 8 матчах за «молотобойцев». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 13,5 миллиона фунтов.

Дополнительная информация:

https://www.dailystar.co.uk/sport/football/arsenal-jesse-lingard-west-ham-23889645

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