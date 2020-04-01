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«Арсенал» поборется с «Эвертоном», «Ман Сити» и «Вулверхэмптоном» за Хамеса

12:05

«Арсенал» интересуется полузащитником «Реала» Хамесом Родригесом, сообщает Goal.com.

По информации источника, «канониры» хотят приобрести 28-летнего колумбийца летом. Сообщается, что на Хамеса также претендуют еще три клуба чемпионата Англии — «Манчестер Сити», «Эвертон» и «Вулверхэмптон».

На счету Хамеса 1 гол и 2 результативных передачи в 13 матчах за «Реал» в сезоне-2019/20. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость колумбийца в 40 миллионов евро.

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