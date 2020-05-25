«Арсенал» поборется с «Челси» за Коутинью

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутинью, выступающий за «Баварию» на правах аренды в сезоне-2019/20, входит в сферу интересов «Арсенала», сообщает Le10Sport.

По информации источника, «канониры» уже провели переговоры с агентом футболиста Киа Джурабчианом. Сообщается, что единственное, что может помешать сделке — финансовые запросы «Барселоны». Главному тренеру «Арсенала» Микелю Артете нравится игра Коутинью, специалист видит его в ключевой роли в составе своей команды. Ранее сообщалось, что футболист может перейти в «Челси».

На счету Коутинью 9 голов и 8 результативных передач в 32 матчах за «Баварию». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 27-летнего бразильца в 56 миллионов евро.