«Арсенал» победил «Ливерпуль» и выиграл Суперкубок Англии

«Арсенал» обыграл «Ливерпуль» в Суперкубке Англии. Счет в первом тайме открыл форвард лондонцев Пьер-Эмерик Обамеянг. Ответный мяч провел Такуми Минамино. После окончания основного времени была назначена серия пенальти, в которой лондонцы оказались сильнее. В составе «Ливерпуля» единственный удар не реализовал Риан Брюстер, игроки «Арсенала» же были точны.

Для «Арсенала» это 16-я победа в Суперкубке, он вышел на второе место по этому показателю обойдя как раз «Ливерпуль». Рекорд принадлежит «Манчестер Юнайтед» — 21 трофей.

Суперкубок Англии

«Арсенал» — «Ливерпуль» — 1:1 (1:0). Пенальти — 5:4

Голы: Обамеянг, 12 (1:0). Минамино, 73 (1:1).

Серия пенальти: Салах — 0:1. Нелсон — 1:1. Фабинью — 1:2. Мэйтланд-Найлс — 2:2. Брюстер — 2:2 (перекладина). Седрик Суариш — 3:2. Минамино — 3:3. Давид Луиз — 4:3. Джонс — 4:4. Обамеянг — 5:4.

«Арсенал»: Мартинес, Давид Луиз, Бельерин, Тирни (Колашинац, 83), Холдинг, Джака, Эль-Нени, Мэйтланд-Найлс, Обамеянг, Нкетиа (Уиллок, 82), Сака (Нелсон, 82. Седрик Суариш, 58).

«Ливерпуль»: Алиссон, ван Дейк, Робертсон, Гомес, Уильямс (Минамино, 59), Милнер (Кейта, 60), Вайналдум (Брюстер, 90+2), Фабинью, Роберту Фирмину (Джонс, 83), Салах, Мане.

Предупреждение: Милнер, 57.

Судья: Марринер.

29 августа. Лондон. Стадион «Уэмбли».