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«Арсенал» по пенальти обыграл «Ливерпуль» в Кубке лиги

1 октября 2020, 23:51
&quot;Ливерпуль&quot; уступил &quot;Арсеналу&quot;. Фото УЕФА.
&quot;Ливерпуль&quot; уступил &quot;Арсеналу&quot;. Фото УЕФА.
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В матче 1/8 финала Кубка английской лиги «Арсенал» прошел «Ливерпуль».

Основное время завершилось вничью (0:0). 11-метровые удары точнее исполнили «канониры» — 5:4.

Кубок английской лиги

1/8 финала

«Ливерпуль» — «Арсенал» — 0:0. Пенальти — 4:5

«Ливерпуль»: Адриан, ван Дейк (Гомес, 61), Н.Уильямс, Р.Уильямс, Милнер, Груич, Джонс, Салах (Ориги, 61), Уилсон, Минамино, Жота (Вайналдум, 76).

«Арсенал»: Лено, Седрик Суариш, Колашинац, Холдинг, Габриэл Магальяйнс, Джака, Себальос (Эль-Нени, 68), Уиллок, Пепе, Нкетиа (Ляказетт, 82), Сака (Мэйтланд-Найлс, 86).

Предупреждения: Минамино, 15. Джака, 51. Уилсон, 75. Седрик Суариш, 90+2.

Судья: Френд.

1 октября. Ливерпуль. Стадион «Энфилд».

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