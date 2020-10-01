«Арсенал» по пенальти обыграл «Ливерпуль» в Кубке лиги
1 октября 2020, 23:51
В матче 1/8 финала Кубка английской лиги «Арсенал» прошел «Ливерпуль».
Основное время завершилось вничью (0:0). 11-метровые удары точнее исполнили «канониры» — 5:4.
Кубок английской лиги
1/8 финала
«Ливерпуль» — «Арсенал» — 0:0. Пенальти — 4:5
«Ливерпуль»: Адриан, ван Дейк (Гомес, 61), Н.Уильямс, Р.Уильямс, Милнер, Груич, Джонс, Салах (Ориги, 61), Уилсон, Минамино, Жота (Вайналдум, 76).
«Арсенал»: Лено, Седрик Суариш, Колашинац, Холдинг, Габриэл Магальяйнс, Джака, Себальос (Эль-Нени, 68), Уиллок, Пепе, Нкетиа (Ляказетт, 82), Сака (Мэйтланд-Найлс, 86).
Предупреждения: Минамино, 15. Джака, 51. Уилсон, 75. Седрик Суариш, 90+2.
Судья: Френд.
1 октября. Ливерпуль. Стадион «Энфилд».