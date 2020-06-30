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«Арсенал» планирует усилиться форвардом «Вольфсбурга» Вегхорстом

30 июня 2020, 10:14

«Арсенал» интересуется нападающим «Вольфсбурга» Ваутом Вегхорстом, сообщает Bild.

По информации источника, 27-летний голландец может обойтись «канонирам» в 35 миллионов евро. Сообщается, что к игроку также проявляет интерес другой клуб АПЛ, «Ньюкасл».

В сезоне-2019/20 Вегхорст провел за «Вольфсбург» 42 матча, на его счету 20 голов и 5 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 21,5 миллиона евро.

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