«Арсенал» планирует усилиться форвардом «Вольфсбурга» Вегхорстом

«Арсенал» интересуется нападающим «Вольфсбурга» Ваутом Вегхорстом, сообщает Bild.

По информации источника, 27-летний голландец может обойтись «канонирам» в 35 миллионов евро. Сообщается, что к игроку также проявляет интерес другой клуб АПЛ, «Ньюкасл».

В сезоне-2019/20 Вегхорст провел за «Вольфсбург» 42 матча, на его счету 20 голов и 5 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 21,5 миллиона евро.