«Арсенал» планирует продать семерых футболистов в летнее трансферное окно

«Арсенал» собирается продать семерых футболистов в летнее трансферное окно.

«Канониры» хотят расстаться с форвардом Николя Пепе, который в этом сезоне выступает за «Ниццу» на правах аренды. Лондонцы купили футболиста у «Лилля» в августе 2019 года за 80 миллионов евро, однако игрок не оправдал надежд руководства.

Также «Арсенал» готов выслушать предложения по вратарю Алексу Рунарссону, защитникам Пабло Мари, Седрику Соарешу и Нуно Таварешу и полузащитникам Самби Локонге и Эйнсли Мэйтланд-Найлсу.

Помимо этого, под вопросом находится будущее нападающего Фоларина Балогуна и защитников Кирана Тирни и Роба Холдинга в клубе.