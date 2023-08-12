«Арсенал» перешел на электронные билеты — матч с «Ноттингемом» задержан из-за сбоя в системе
Матч «Арсенала» и «Ноттингема Форест» задержан из-за сбоя в системе. Об этом сообщает GunnerBlog.
На видеозаписи со стадиона видна очередь в несколько десятков метров. Встреча, которая должна была начаться в 14.30 перенесена минимум на полчаса.
Ранее «канониры» полностью перешли на электронные билеты, что и стало причиной переполненности на входе на стадион.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|
2
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|МЮ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Лутон Таун
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Шеффилд Юн.
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Бернли
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
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38 тур
|11.08
|22:00
|
Бернли – Ман. Сити
|0 : 3
|12.08
|14:30
|
Арсенал – Нот. Форест
|- : -
|12.08
|17:00
|
Борнмут – Вест Хэм
|- : -
|12.08
|17:00
|
Брайтон – Лутон Таун
|- : -
|12.08
|17:00
|
Эвертон – Фулхэм
|- : -
|12.08
|17:00
|
Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
|- : -
|12.08
|19:30
|
Ньюкасл – Астон Вилла
|- : -
|13.08
|16:00
|
Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|13.08
|18:30
|
Челси – Ливерпуль
|- : -
|14.08
|22:00
|
МЮ – Вулверхэмптон
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|2
|
|
Родри
Манчестер Сити
|1
|П
|
|
Хулиан Альварес
Манчестер Сити
|1
|
|
Родри
Манчестер Сити
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Анасс Зарури
Бернли
|1
|1
|0
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