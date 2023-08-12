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Сегодня, 14:39

«Арсенал» перешел на электронные билеты — матч с «Ноттингемом» задержан из-за сбоя в системе

Руслан Минаев
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Скриншот видеоролика.
Фото GunnerBlog, Twitter

Матч «Арсенала» и «Ноттингема Форест» задержан из-за сбоя в системе. Об этом сообщает GunnerBlog.

На видеозаписи со стадиона видна очередь в несколько десятков метров. Встреча, которая должна была начаться в 14.30 перенесена минимум на полчаса.

Ранее «канониры» полностью перешли на электронные билеты, что и стало причиной переполненности на входе на стадион.

ФК Арсенал (Лондон)
ФК Ноттингем Форест
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 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 1 1 0 0 3-0 3
2
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
3
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
4
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
5
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
6
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
7
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
8
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
10
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
11
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
12
 Лутон Таун 0 0 0 0 0-0 0
13
 Шеффилд Юн. 0 0 0 0 0-0 0
14
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
15
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
16
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
17
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
18
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
19
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
20
 Бернли 1 0 0 1 0-3 0
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11.08 22:00
Бернли – Ман. Сити
 0 : 3
12.08 14:30
Арсенал – Нот. Форест
 - : -
12.08 17:00
Борнмут – Вест Хэм
 - : -
12.08 17:00
Брайтон – Лутон Таун
 - : -
12.08 17:00
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 - : -
12.08 17:00
Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
 - : -
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