«Арсенал» перешел на электронные билеты — матч с «Ноттингемом» задержан из-за сбоя в системе

Матч «Арсенала» и «Ноттингема Форест» задержан из-за сбоя в системе. Об этом сообщает GunnerBlog.

На видеозаписи со стадиона видна очередь в несколько десятков метров. Встреча, которая должна была начаться в 14.30 перенесена минимум на полчаса.

Ранее «канониры» полностью перешли на электронные билеты, что и стало причиной переполненности на входе на стадион.