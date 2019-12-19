«Арсенал» перенес специальную пресс-конференцию. Она пройдет завтра

«Арсенал» должен был дать сегодня, 19 декабря, специальную пресс-конференцию. Однако теперь она перенесена на сутки, сообщает Sky Sports.

На пресс-конференции клуб планировал сделать важное объявление. Возможно, речь шла о назначении нового главного тренера.

Фаворитом на вакантный пост в лондонском клубе считается тренер «Манчестер Сити» Микель Артета. Некоторые британские СМИ сообщают, что 37-летний испанец уже согласовал условия сделки, другие утверждают, что договоренность еще не достигнута.