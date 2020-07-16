«Арсенал» переиграл «Ливерпуль». Победный гол забил 20-летний Нелсон

«Арсенал» обыграл «Ливерпуль» в 36-м туре чемпионата Англии (2:1). Нападающий Садио Мане вывел «красных» вперед на 20-й минуте, но еще до перерыва «канониры» смогли отыграться. Счет сравнял Александр Ляказетт, а второй мяч забил Рис Нелсон, для которого этот гол стал первым в АПЛ.

«Ливерпуль» гарантировал себе чемпионство, а «Арсенал» поднялся на 9-е место.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

36-й тур

«Арсенал» — «Ливерпуль» — 2:1 (2:1)

Голы: Мане, 20 (0:1). Ляказетт, 32 (1:1). Нелсон, 44 (2:1).

«Арсенал»: Мартинес, Давид Луиз, Седрик Суариш (Мэйтланд-Найлс, 76), Тирни, Холдинг, Джака, Торрейра (Себальос, 57), Ляказетт (Уиллок, 57), Пепе, Нелсон (Обамеянг, 57), Сака (Колашинац, 85).

«Ливерпуль»: Алиссон, ван Дейк, Робертсон, Гомес, Александр-Арнолд, Вайналдум (Шачири, 83), Окслейд-Чемберлен (Кейта, 61), Фабинью, Роберту Фирмину (Минамино, 61), Салах (Ориги, 83), Мане.

Предупреждения: Торрейра, 46. Александр-Арнолд, 48. Джака, 81. Себальос, 90+1.

Судья: Тирни.

15 июля. Лондон. Стадион «Эмирейтс».