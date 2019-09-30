«Арсенал» перед матчем с «Манчестер Юнайтед» вспомнил великолепный гол Аршавина

В заключительном матче 7-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» примет «Арсенал». Перед встречей «канониры» в Twitter вспомнили гол Андрея Аршавина в матче 2009 года, тогда манкунианцы победили со счетом 2:1. Аршавину удался отличный удар из-за пределов штрафной площади.

? A R S H A V I N ?#MUNARS pic.twitter.com/RHrZBwkiWo — Arsenal (@Arsenal) September 29, 2019

Встреча состоится сегодня, 30 сентября, в 22:00 по московскому времени. «Арсенал» с 11 очками занимает 8-е место в турнирной таблице, «Манчестер Юнайтед» (8) — 11-й.

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