«Арсенал» отклонил два предложения «Ромы» по Мхитаряну

«Рома» не оставляет попыток заключить с полузащитником Генрихом Мхитаряном полноценный контракт. Римляне направили «Арсеналу» два официальных предложения относительно покупки 31-летнего армянина, сообщает Daily Express.

Однако «канониры» отвергли эти варианты. Предлагаемые суммы неизвестны. Однако ранее сообщалось, что «Арсенал» желает получить не меньше 18 миллионов евро за трансфер. Контракт футболиста с лондонцами рассчитан до 2021 года.

На счету Мхитаряна 6 голов и 4 результативных передачи в 17 матчах за «Рому» в сезоне-2019/20. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость полузащитника в 25 миллионов евро.