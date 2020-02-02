«Арсенал» отказался продавать Езила в Катар

Полузащитник «Арсенала» Месут Езил мог перейти в один из клубов Катара в последний день трансферного окна, сообщает 90min.com. Немецкий хавбек был готов уехать на Ближний Восток, но трансфер заблокировал главный тренер Микель Артета. Лондонцы не успевали найти замену Езилу за оставшийся срок.

Езил перешел в «Арсенал» из «Реала» в 2013 году. На его счету в составе лондонцев 249 матчей, 43 гола и 76 передач. В нынешнем сезоне он отметился 2 голевыми пасами в 18 играх.