«Арсенал» отказался от трансфера Фрэйзера. Форвард может перейти в «Тоттенхэм»
10:38
Нападающий «Борнмута» Райан Фрэйзер может перейти в «Тоттенхэм», сообщает Daily Express.
По сведениям источника, «Арсенал» отказался от трансфера 26-летнего шотландца. «Тоттенхэм» готов продолжить переговоры по игроку, у которого заканчивается контракт с «Борнмута» 30 июня.
В текущем сезоне на счету Фрэйзера 32 матча во всех турнирах, в которых забил гол и сделал 4 результативные передачи.
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...