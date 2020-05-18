Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

«Арсенал» отказался от трансфера Фрэйзера. Форвард может перейти в «Тоттенхэм»

10:38
Теги:

Нападающий «Борнмута» Райан Фрэйзер может перейти в «Тоттенхэм», сообщает Daily Express.

По сведениям источника, «Арсенал» отказался от трансфера 26-летнего шотландца. «Тоттенхэм» готов продолжить переговоры по игроку, у которого заканчивается контракт с «Борнмута» 30 июня.

В текущем сезоне на счету Фрэйзера 32 матча во всех турнирах, в которых забил гол и сделал 4 результативные передачи.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир