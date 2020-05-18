«Арсенал» отказался от трансфера Фрэйзера. Форвард может перейти в «Тоттенхэм»

Нападающий «Борнмута» Райан Фрэйзер может перейти в «Тоттенхэм», сообщает Daily Express.

По сведениям источника, «Арсенал» отказался от трансфера 26-летнего шотландца. «Тоттенхэм» готов продолжить переговоры по игроку, у которого заканчивается контракт с «Борнмута» 30 июня.

В текущем сезоне на счету Фрэйзера 32 матча во всех турнирах, в которых забил гол и сделал 4 результативные передачи.