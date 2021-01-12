«Арсенал» отказался от покупки форварда «Норвича». Клуб требует за игрока 44 миллиона евро

Нападающий «Норвича» Эмилиано Буэндия не перейдет в «Арсенал», сообщает Express.

По сведениям источника, лондонцы отказались от покупки 24-летнего аргентинца из-за высокой стоимости — «Норвич» хочет получить за игрока 44 миллиона евро.

В текущем сезоне Буэндия сыграл в 19 матчах чемпионшипа, в которых забил 7 голов и сделал 7 результативных передач.