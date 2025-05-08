«Арсенал» определился с тремя кандидатами на покупку летом: Мбемо, Лукман и Байно-Гиттенс
«Арсенал» включил в список своих трансферных целей на летнее окно трех игроков: вингера «Брентфорда» Брайана Мбемо, форварда «Аталанты» Адемолу Лукмана и нападающего дортмундской «Боруссии» Джейми Байно-Гиттенса, сообщает TEAMtalk.
«Брентфорд» хочет получить около 60 миллионов евро за продажу Мбемо, но «Арсенал» рассчитывает договориться о более низкой цене. Стоимость Байно-Гиттенса на несколько миллионов ниже, чем у Мбемо, однако конкретные цифры не называются. «Аталанта» готова продать Лукмана чуть больше чем за 60 миллионов евро.
В «Арсенале» считают, что эти футболисты могут помочь клубу завоевать трофей.
Новости