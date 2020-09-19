«Арсенал» одолел «Вест Хэм» на своем поле

«Арсенал» одержал вторую победу на старте нового сезона АПЛ. На этот раз подопечные Микеля Артеты одолели «Вест Хэм» — 2:1.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

2-й тур

«Арсенал» — «Вест Хэм Юнайтед» — 2:1 (1:1)

Голы: Ляказетт, 25 (1:0). Антонио, 45 (1:1). Нкетиа, 85 (2:1).

«Арсенал»: Лено, Колашинац, Бельерин, Холдинг, Габриэл Магальяйнс, Джака, Себальос, Виллиан (Пепе, 64), Ляказетт (Нкетиа, 77), Обамеянг, Сака (Давид Луиз, 89).

«Вест Хэм Юнайтед»: Фабяньски, Огбонна, Фредерикс, Масуаку (Фелипе Андерсон, 90), Крессуэлл, Диоп, Пабло Форнальс (Алле, 89), Соучек, Райс, Антонио, Боуэн (Ярмоленко, 82).

Предупреждение: Фредерикс, 40.

Судья: Оливер (Англия).

19 сентября. Лондон. Стадион «Эмирейтс».