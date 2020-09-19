«Арсенал» одолел «Вест Хэм» на своем поле
«Арсенал» одержал вторую победу на старте нового сезона АПЛ. На этот раз подопечные Микеля Артеты одолели «Вест Хэм» — 2:1.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
2-й тур
«Арсенал» — «Вест Хэм Юнайтед» — 2:1 (1:1)
Голы: Ляказетт, 25 (1:0). Антонио, 45 (1:1). Нкетиа, 85 (2:1).
«Арсенал»: Лено, Колашинац, Бельерин, Холдинг, Габриэл Магальяйнс, Джака, Себальос, Виллиан (Пепе, 64), Ляказетт (Нкетиа, 77), Обамеянг, Сака (Давид Луиз, 89).
«Вест Хэм Юнайтед»: Фабяньски, Огбонна, Фредерикс, Масуаку (Фелипе Андерсон, 90), Крессуэлл, Диоп, Пабло Форнальс (Алле, 89), Соучек, Райс, Антонио, Боуэн (Ярмоленко, 82).
Предупреждение: Фредерикс, 40.
Судья: Оливер (Англия).
19 сентября. Лондон. Стадион «Эмирейтс».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2020-2021/