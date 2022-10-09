«Арсенал» обыгрывает «Ливерпуль» после первого тайма со счетом 2:1

В центральном матче 10-го тура АПЛ «Арсенал» на своем поле принимает «Ливерпуль».

Лондонцы после первого тайма выигрывают со счетом 2:1.

Уже на 1-й минуте счет в матче открыл нападающий «канониров» Габриэль Мартинелли.

В середине тайма положение выравнял нападающий «красных» Дарвин Нуньес.

Но уже в добавленное к первому тайму время «Арсенал» вновь вывел вперед вингер Букайо Сака.