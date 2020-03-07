«Арсенал» обыграл «Вест Хэм», «Шеффилд» обошел в таблице «МЮ»

«Арсенал» победил «Вест Хэм» в матче 29-го тура чемпионата Англии — 1:0. Лоднонцы поднялись в таблице на девятое место.

В другой встрече «Шеффилд Юнайтед» взял верх над «Норвичем» с таким же минимальным счетом и вышел на шестую строчку, обойдя «Манчестер Юнайтед».

Чемпионат Англии

Премьер-лига

29-й тур

«Шеффилд Юнайтед» — «Норвич» — 1:0 (1:0)

Гол: Шарп, 36.

«Шеффилд Юнайтед»: Хендерсон, Бэшем, Стивенс (Осборн, 61), Иган, О`Коннелл, Болдок, Флек, Норвуд, Ландстрем, Шарп (Макголдрик, 71), Макберни (Берге, 90).

«Норвич»: Крул, Хэнли, Годфри, Льюис, Ааронс, Теттей (Вранчич, 66), Дуда (Ида, 87), Маклин, Кантуэлл (Дрмич, 46), Пукки, Буэндия.

Судья: Хупер.

7 марта. Шеффилд. Стадион «Брэмолл Лейн».

«Вулверхэмптон» — «Брайтон» — 0:0

«Вулверхэмптон»: Руй Патрисиу, Боли, Доэрти, Коади, Винагре, Жоау Моутинью, Дендонкер, Невеш (Траоре, 64), Саисс, Хименес, Жота (Поденсе, 74).

«Брайтон»: Райан, Монтойя, Данк, Берн, Уэбстер, Преппер, Муй (Стивенс, 89), Марч (Макаллистер, 80), Биссума, Мопей, Троссар (Джаханбахш, 82).

Предупреждения: Монтойя, 37. Саисс, 45+1. Данк, 54. Берн, 54.

Судья: Марринер.

7 марта. Вулверхэмптон. Стадион «Молинью Стэдиум».

«Арсенал» — «Вест Хэм» — 1:0 (0:0)

Гол: Ляказетт, 78.

«Арсенал»: Лено, Папастатопулос, Давид Луиз, Мари, Езил (Бельерин, 88), Джака, Себальос, Обамеянг, Пепе (Нелсон, 69), Нкетиа (Ляказетт, 59), Сака.

«Вест Хэм»: Фабяньски, Огбонна, Крессуэлл, Диоп, Нгакия, Нобл (Соучек, 82), Пабло Форнальс (Фелипе Андерсон, 87), Райс, Антонио, Алле, Боуэн (Снодграсс, 90).

Предупреждения: Пабло Форнальс, 9. Папастатопулос, 63. Антонио, 90+3.

Судья: Аткинсон.

7 марта. Лондон. Стадион «Эмирейтс».

«Саутгемптон» — «Ньюкасл» — 0:1 (0:0)

Гол: Сен-Максимен, 79.

Нереализованный пенальти: Ритчи, 45 (вратарь)

«Саутгемптон»: Маккарти, Бертранд, Стивенс, Беднарек, Валери, Уорд-Проуз, Хейбьерг, Лонг (Адамс, 77), Ингс, Буфаль (Обафеми, 85), Дженепо.

«Ньюкасл»: Дубравка, Фернандес, Роуз, Манкильо (Лазаро, 72), Ласкеллес, Ритчи (Жоэлинтон, 62), Шелви, Хэйден (Лонгстафф, 79), Альмирон, Гэйл, Сен-Максимен.

Предупреждения: Манкильо, 45. Ритчи, 56. Жоэлинтон, 90.

Удаление: Дженепо, 28.

Судья: Скотт.

7 марта. Саутгемптон. Стадион «Сент-Мэрис».

«Кристал Пэлас» — «Уотфорд» — 1:0 (1:0)

Гол: Айю, 28.

«Кристал Пэлас»: Гуаита, Кэйхилл, Данн, ван Анхолт, Уорд, Макартур (Миливоевич, 70), Маккарти, Куяте, Бентеке, Айю, Заа.

«Уотфорд»: Фостер, Каткарт, Кико Фемения, Кабаселе, Масина, Капуэ, Перейра (Уэлбек, 74), Дукуре, Хьюз (Грэй, 84), Дини (Пуссетто, 74), Сарр.

Предупреждения: Кико Фемения, 31. Заа, 41. Куяте, 50. Капуэ, 50. Дукуре, 52. Бентеке, 59. Пуссетто, 85. Айю, 90+4.

Судья: Тэйлор.

7 марта. Лондон. Стадион «Селхерст Парк».