«Арсенал» обыграл «Саутгемптон» и поднялся на девятое место

«Арсенал» в матче 31-го тура чемпионата Англии обыграл «Саутгемптон» со счетом 2:0.

Голы на свой счет записали Эдвард Нкетиа и Джо Уиллок. На 85-й минуте «святые» остались вдесятером после удаления Джека Стивенса.

После этого матча «Арсенал» с 43 очками поднялся на девятое место в турнирной таблице, «Саутгемптон» с 37 очками — на 14-й строчке.

В другом матче «Бернли» обыграл «Уотфорд» со счетом 1:0 благодаря голу Джея Родригеса.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

31-й тур

«Саутгемптон» — «Арсенал» — 0:2 (0:1)

Голы: Нкетиа, 20 (0:1). Уиллок, 87 (0:2).

«Саутгемптон»: Маккарти, Бертранд, Стивенс, Беднарек, Валери (Уокер-Питерс, 46), Уорд-Проуз, Армстронг, Хейбьерг (Вестергор, 90+1), Редмонд, Ингс (Ромеу, 90+1), Обафеми (Лонг, 46).

«Арсенал»: Мартинес, Мустафи, Бельерин, Тирни (Колашинац, 70), Холдинг, Джака, Себальос (Мэйтланд-Найлс, 80), Обамеянг, Пепе (Уиллок, 64), Нкетиа (Ляказетт, 79), Сака.

Предупреждения: Мустафи, 11. Сака, 47.

Удаление: Стивенс, 85.

Судья: Скотт (Англия).

25 июня. Саутгемптон. Стадион «Сент-Мэрис».

«Бернли» — «Уотфорд» — 1:0 (0:0)

Гол: Родригес, 73.

«Бернли»: Поуп, Ми, Лоутон, Тарковски, Тэйлор, Корк, Уэствуд, Браунхил, Родригес (Питерс, 81), Выдра, Макнейл.

«Уотфорд»: Фостер, Кико Фемения, Кабаселе (Каткарт, 46), Доусон, Масина, Капуэ, Клеверли (Дукуре, 46), Хьюз (Чалоба, 83), Уэлбек, Дини (Грэй, 85), Сарр.

Предупреждение: Макнейл, 71.

Судья: Дин (Англия).

25 июня. Бернли. Стадион «Терф Мур».