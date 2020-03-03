«Арсенал» обыграл «Портсмут» и вышел в четвертьфинал Кубка Англии
«Портсмут» в домашнем матче 1/8 финала Кубка Англии уступил «Арсеналу» — 0:2. Отличились Сократис Папастатопулос и Эдвард Нкетиа.
Действующим победителем турнира является «Манчестер Сити». «Арсенал» выигрывал соревнование рекордное количество раз — 13.
Кубок Англии
1/8 финала
«Портсмут» — «Арсенал» — 0:2 (0:1)
Голы: Папастатопулос, 45+4 (0:1). Нкетиа, 51 (0:2).
«Портсмут»: Басс, Маккрори, Болтон, Седдон, Берджесс, Макгихан, Уильямс, Клоуз, Эванс (Кэннон, 74), Харрисон (Маркис, 67), Харнесс (Кертис, 67).
«Арсенал»: Мартинес, Папастатопулос, Давид Луиз, Мари, Торрейра (Себальос, 16), Гендузи, Уиллок (Джака, 87), Нелсон (Мэйтланд-Найлс, 90+1), Нкетиа, Сака, Мартинелли.
Предупреждения: Гендузи, 35. Макгихан, 40.
Судья: Дин (Англия).
2 марта. Портсмут. Стадион «Фраттон Парк».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/cup/2019-2020/playoff/