«Арсенал» обыграл «Манчестер Юнайтед»
«Арсенал» победил «Манчестер Юнайтед» в матче 21-го тура чемпионата Англии — 2:0. Голами отметились Николя Пепе и Сократис Папастатопулос. Лондонский клуб поднялся в таблице на три строчки — с 13-й на 10-ю. «МЮ» остался на пятом месте в таблице, его отставание от зоны Лиги чемпионов составляет 5 очков.
Хавбек «МЮ» Поль Погба не попал в заявку на игру. По словам главного тренера команды Уле-Гуннара Сульшера, француз получил травму и выбыл на несколько недель.
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Премьер-лига
21-й тур
«Арсенал» — «Манчестер Юнайтед» — 2:0 (2:0)
Голы: Пепе, 8 (1:0). Папастатопулос, 42 (2:0).
«Арсенал»: Лено, Мэйтланд-Найлс, Папастатопулос, Давид Луиз, Колашинац (Сака, 69), Пепе (Нелсон, 62), Торрейра, Джака, Езил, Обамеянг, Ляказетт (Гендузи, 82).
«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Ван-Биссака, Магуайр, Линделеф, Шоу, Джеймс (Гринвуд, 58), Фред, Матич (Мата, 81), Лингард (Перейра, 58), Рэшфорд, Марсьяль.
Предупреждения: Колашинац, 3. Сака, 82.
Судья: Кавана.
1 января. Лондон. Стадион «Эмирейтс».
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2019-2020/