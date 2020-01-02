«Арсенал» обыграл «Манчестер Юнайтед»

«Арсенал» победил «Манчестер Юнайтед» в матче 21-го тура чемпионата Англии — 2:0. Голами отметились Николя Пепе и Сократис Папастатопулос. Лондонский клуб поднялся в таблице на три строчки — с 13-й на 10-ю. «МЮ» остался на пятом месте в таблице, его отставание от зоны Лиги чемпионов составляет 5 очков.

Хавбек «МЮ» Поль Погба не попал в заявку на игру. По словам главного тренера команды Уле-Гуннара Сульшера, француз получил травму и выбыл на несколько недель.

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21-й тур

«Арсенал» — «Манчестер Юнайтед» — 2:0 (2:0)

Голы: Пепе, 8 (1:0). Папастатопулос, 42 (2:0).

«Арсенал»: Лено, Мэйтланд-Найлс, Папастатопулос, Давид Луиз, Колашинац (Сака, 69), Пепе (Нелсон, 62), Торрейра, Джака, Езил, Обамеянг, Ляказетт (Гендузи, 82).

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Ван-Биссака, Магуайр, Линделеф, Шоу, Джеймс (Гринвуд, 58), Фред, Матич (Мата, 81), Лингард (Перейра, 58), Рэшфорд, Марсьяль.

Предупреждения: Колашинац, 3. Сака, 82.

Судья: Кавана.

1 января. Лондон. Стадион «Эмирейтс».