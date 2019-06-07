"Арсенал" объявил об уходе Чеха, Рэмси, Уэлбека и Лихтштайнера

"Арсенал" официально объявил об изменениях в составе клуба.

Вратарь Петр Чех, защитники Штефан Лихтштайнер, Хулио Плегезуэло, Коэн Брамалл, полузащитники Аарон Рэмси, Чарли Гилмор, а также форвард Дэнни Уэлбек покидают клуб в связи с истечением контрактов.

– Мы благодарим всех за вклад в клуб и желаем им всяческих успехов в будущем, – говорится в заявлении "канониров".

37-летний Чех ранее объявил, что завершает карьеру по окончании сезона. 28-летний Рэмси продолжит карьеру в "Ювентусе".