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«Арсенал» объявил об отставке Эмери с фото стадиона

14:18
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«Арсенал» объявил об отставки главного тренера Унаи Эмери с помощью фото домашнего стадиона клуба «Эмирейтс».

Напомним, что также сделал «Спартак», когда уволил Массимо Карреру с поста главного тренера.

И.о. наставника «Арсенала» назначен Фредди Юнгберг, который работает на разных должностях в тренерском штабе клуба с 2016 года (с перерывом). С этого сезона он работал ассистентом Эмери.

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