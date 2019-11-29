«Арсенал» объявил об отставке Эмери с фото стадиона

«Арсенал» объявил об отставки главного тренера Унаи Эмери с помощью фото домашнего стадиона клуба «Эмирейтс».

Напомним, что также сделал «Спартак», когда уволил Массимо Карреру с поста главного тренера.

И.о. наставника «Арсенала» назначен Фредди Юнгберг, который работает на разных должностях в тренерском штабе клуба с 2016 года (с перерывом). С этого сезона он работал ассистентом Эмери.