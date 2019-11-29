«Арсенал» объявил об отставке Эмери с фото стадиона
14:18
«Арсенал» объявил об отставки главного тренера Унаи Эмери с помощью фото домашнего стадиона клуба «Эмирейтс».
Напомним, что также сделал «Спартак», когда уволил Массимо Карреру с поста главного тренера.
И.о. наставника «Арсенала» назначен Фредди Юнгберг, который работает на разных должностях в тренерском штабе клуба с 2016 года (с перерывом). С этого сезона он работал ассистентом Эмери.
Club statement: Unai Emery— Arsenal (@Arsenal) November 29, 2019
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