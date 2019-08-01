"Арсенал" объявил о трансфере Николя Пепе

"Арсенал" на своем официальном сайте объявил о трансфере форварда "Лилля" Николя Пепе. О сумме трансфера 24-летнего футболиста не сообщается, однако ранее в СМИ говорилось о сумме в 75 миллионов евро.

Ивуариец выступал за "Лилль" с 2017 года. В прошлом сезоне он провел 38 матчей в чемпионате Франции, забил 22 мяча и сделал 14 результативных передач.