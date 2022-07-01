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Сегодня, 18:06

«Арсенал» объявил о переходе Гендузи в «Марсель»

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Арсенал» объявил о достижении договоренности по выкупу полузащитника Маттео Гендузи «Марселем».

Минувший сезон 23-летний футболист провел во французском клубе на правах аренды. Он сыграл 56 матчей, забил 5 голов и отдал 14 голевых передач.

По данным RMC Sport, полузащитник подписал контракт до 2025 года.

Источник: https://www.arsenal.com/news/matteo-guendouzi-joins-olympique-marseille
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