«Арсенал» объявил о переходе Гендузи в «Марсель»
«Арсенал» объявил о достижении договоренности по выкупу полузащитника Маттео Гендузи «Марселем».
Минувший сезон 23-летний футболист провел во французском клубе на правах аренды. Он сыграл 56 матчей, забил 5 голов и отдал 14 голевых передач.
По данным RMC Sport, полузащитник подписал контракт до 2025 года.
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16
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17
|Лидс
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|0-0
|0
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18
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|5.08
|22:00
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Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
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Фулхэм – Ливерпуль
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|6.08
|17:00
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Борнмут – Астон Вилла
|- : -
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Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
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Ньюкасл – Нот. Форест
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|6.08
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Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
|19:30
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Эвертон – Челси
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Лестер – Брентфорд
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МЮ – Брайтон
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