«Арсенал» объявил о переходе Гендузи в «Марсель»

«Арсенал» объявил о достижении договоренности по выкупу полузащитника Маттео Гендузи «Марселем».

Минувший сезон 23-летний футболист провел во французском клубе на правах аренды. Он сыграл 56 матчей, забил 5 голов и отдал 14 голевых передач.

По данным RMC Sport, полузащитник подписал контракт до 2025 года.