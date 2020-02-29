«Арсенал» лаконично прокомментировал поражение «Ливерпуля» в матче 28-го тура АПЛ против «Уотфорда» (0:3). «Красные» прервали серию из 44 игр в чемпионате без поражений и не смогли побить рекорд «Арсенала» (49 матчей).

«Фух...» — говорится в Twitter лондонцев.

Также «пушкари» поздравили команду Юргена Клоппа со второй в истории АПЛ серией без поражений: «Поздравляем «Ливерпуль» с длинной беспроигрышной серией».