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«Арсенал» — о прерванной серии «Ливерпуля»: «Фух»

22:51

«Арсенал» лаконично прокомментировал поражение «Ливерпуля» в матче 28-го тура АПЛ против «Уотфорда» (0:3). «Красные» прервали серию из 44 игр в чемпионате без поражений и не смогли побить рекорд «Арсенала» (49 матчей).

«Фух...» — говорится в Twitter лондонцев.

Также «пушкари» поздравили команду Юргена Клоппа со второй в истории АПЛ серией без поражений: «Поздравляем «Ливерпуль» с длинной беспроигрышной серией».

Уотфорд — Ливерпуль

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