«Арсенал» — о прерванной серии «Ливерпуля»: «Фух»
22:51
«Арсенал» лаконично прокомментировал поражение «Ливерпуля» в матче 28-го тура АПЛ против «Уотфорда» (0:3). «Красные» прервали серию из 44 игр в чемпионате без поражений и не смогли побить рекорд «Арсенала» (49 матчей).
«Фух...» — говорится в Twitter лондонцев.
Phew...— Arsenal (@Arsenal) February 29, 2020
Также «пушкари» поздравили команду Юргена Клоппа со второй в истории АПЛ серией без поражений: «Поздравляем «Ливерпуль» с длинной беспроигрышной серией».
Congratulations on a formidable unbeaten run, @LFC ?— Arsenal (@Arsenal) February 29, 2020