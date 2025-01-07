«Арсенал» — «Ньюкасл»: стартовые составы на полуфинал Кубка английской лиги

Стали известны стартовые составы на первый матч между «Арсеналом» и «Ньюкаслом» в полуфинале Кубка английской лиги.

Игра пройдет на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Начало — в 23.00 по московскому времени.

«Арсенал»: Райя, Льюис-Скелли, Габриэль, Салиба, Тимбер, Райс, Парти, Эдегор, Троссар, Хаверц, Мартинелли.

«Ньюкасл»: Дубравка, Холл, Берн, Ботман, Ливраменто, Жоэлинтон, Тонали, Уиллок, Гордон, Исак, Мерфи.

Ответный матч между командами состоится в Ньюкасл-апон-Тайн 5 февраля.