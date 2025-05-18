«Арсенал» сыграет с «Ньюкаслом» в 37-м туре чемпионата Англии в воскресенье, 18 мая. Игра состоится на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 18.30 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Арсенал» — «Ньюкасл» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции игр АПЛ нет. Бесплатно в прямом эфире трансляции ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 37-й тур.

18 мая 2025, 18:30. Эмирейтс (Лондон)

По итогам 36-ти туров премьер-лиги «Арсенал» набрал 68 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Юнайтед» с 66 баллами располагается на третьей строчке премьер-лиги.

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