«Арсенал» на своем поле проиграл «Ньюкаслу»

«Арсенал» потерпел поражение от «Ньюкасла» в первом матче 1/2 финала Кубка английской лиги — 0:2. Игра прошла на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.

На 37-й минуте форвард «сорок» Александер Исак открыл счет. В начале второй половины Энтони Гордон удвоил преимущество гостей.

Ответная игра пройдет в Ньюкасле 5 февраля. Начало игры в 23:00 по московскому времени.