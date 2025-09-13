«Арсенал» — «Ноттингем Форест»: трансляцию матча чемпионата Англии
«Арсенал» примет «Ноттингем Форест» в 4-м туре чемпионата Англии в субботу, 13 сентября. Матч пройдет на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 14.30 по московскому времени.
Ключевые события игры «Арсенал» — «Ноттингем Форест» доступны в матч-центре на сайте «СЭ».
В России официальной трансляции матчей АПЛ нет. В прямом эфире трансляции ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте» и хостинга «VK Видео».
В трех туров АПЛ «канониры» набрали 6 очков и занимают третье место, команда из Ноттингема с 4 очками идет на 10-й строчке турнирной таблицы чемпионата.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|31
|21
|7
|3
|61-22
|70
|
2
|Ман. Сити
|30
|18
|7
|5
|60-28
|61
|
3
|МЮ
|31
|15
|10
|6
|56-43
|55
|
4
|Астон Вилла
|31
|16
|6
|9
|42-37
|54
|
5
|Ливерпуль
|31
|14
|7
|10
|50-42
|49
|
6
|Челси
|31
|13
|9
|9
|53-38
|48
|
7
|Брентфорд
|31
|13
|7
|11
|46-42
|46
|
8
|Эвертон
|31
|13
|7
|11
|37-35
|46
|
9
|Фулхэм
|31
|13
|5
|13
|43-44
|44
|
10
|Брайтон
|31
|11
|10
|10
|41-37
|43
|
11
|Сандерленд
|31
|11
|10
|10
|32-36
|43
|
12
|Ньюкасл
|31
|12
|6
|13
|44-45
|42
|
13
|Борнмут
|31
|9
|15
|7
|46-48
|42
|
14
|Кр. Пэлас
|30
|10
|9
|11
|33-35
|39
|
15
|Лидс
|31
|7
|12
|12
|37-48
|33
|
16
|Нот. Форест
|31
|8
|8
|15
|31-43
|32
|
17
|Тоттенхэм
|31
|7
|9
|15
|40-50
|30
|
18
|Вест Хэм
|31
|7
|8
|16
|36-57
|29
|
19
|Бернли
|31
|4
|8
|19
|33-61
|20
|
20
|Вулверхэмптон
|31
|3
|8
|20
|24-54
|17
|10.04
|22:00
|Вест Хэм – Вулверхэмптон
|- : -
|11.04
|14:30
|Арсенал – Борнмут
|- : -
|11.04
|17:00
|Брентфорд – Эвертон
|- : -
|11.04
|17:00
|Бернли – Брайтон
|- : -
|11.04
|19:30
|Ливерпуль – Фулхэм
|- : -
|12.04
|16:00
|Кр. Пэлас – Ньюкасл
|- : -
|12.04
|16:00
|Нот. Форест – Астон Вилла
|- : -
|12.04
|16:00
|Сандерленд – Тоттенхэм
|- : -
|12.04
|18:30
|Челси – Ман. Сити
|- : -
|13.04
|22:00
|МЮ – Лидс
|- : -
|Г
|
|
Эрлинг Холанн
Манчестер Сити
|22
|
|
Игор Тиаго
Брентфорд
|19
|
|
Антуан Семеньо
Манчестер Сити
|15
|П
|
|
Бруну Фернандеш
Манчестер Юнайтед
|16
|
|
Райан Шерки
Манчестер Сити
|8
|
|
Эрлинг Холанн
Манчестер Сити
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Кристиан Ромеро
Тоттенхэм Хотспур
|22
|1
|8
|
|
Мойсес Кайседо
Челси
|26
|1
|9
|
|
Рейнилдо Мандава
Сандерленд
|18
|1
|7