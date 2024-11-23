«Арсенал» обыграл «Ноттингем» и прервал четырехматчевую серию без побед в АПЛ

«Арсенал» разгромил «Ноттингем Форест» в матче 12-го тура чемпионата Англии — 3:0. Встреча прошла на стадионе «Эмирейтс».

Голы забили Букайо Сака, Томас Партей и Итан Нванери.

«Арсенал» прервал четырехматчевую серию без побед в АПЛ (2 ничью и 2 поражения) и с 22 очками занимает четвертое место в турнирной таблице. «Ноттингем» (19) находится на шестой строчке.

В другом матче АПЛ «Борнмут» дома проиграл «Брайтону» — 1:2.