«Арсенал» обыграл «Ноттингем» и прервал четырехматчевую серию без побед в АПЛ
«Арсенал» разгромил «Ноттингем Форест» в матче 12-го тура чемпионата Англии — 3:0. Встреча прошла на стадионе «Эмирейтс».
Голы забили Букайо Сака, Томас Партей и Итан Нванери.
«Арсенал» прервал четырехматчевую серию без побед в АПЛ (2 ничью и 2 поражения) и с 22 очками занимает четвертое место в турнирной таблице. «Ноттингем» (19) находится на шестой строчке.
В другом матче АПЛ «Борнмут» дома проиграл «Брайтону» — 1:2.
Источник: Таблица АПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|11
|9
|1
|1
|21-6
|28
|
2
|Ман. Сити
|11
|7
|2
|2
|22-13
|23
|
3
|Челси
|12
|6
|4
|2
|23-14
|22
|
4
|Арсенал
|12
|6
|4
|2
|21-12
|22
|
5
|Брайтон
|12
|6
|4
|2
|21-16
|22
|
6
|Нот. Форест
|12
|5
|4
|3
|15-13
|19
|
7
|Астон Вилла
|12
|5
|4
|3
|19-19
|19
|
8
|Ньюкасл
|11
|5
|3
|3
|13-11
|18
|
9
|Фулхэм
|12
|5
|3
|4
|17-17
|18
|
10
|Брентфорд
|12
|5
|2
|5
|22-22
|17
|
11
|Тоттенхэм
|11
|5
|1
|5
|23-13
|16
|
12
|МЮ
|11
|4
|3
|4
|12-12
|15
|
13
|Борнмут
|12
|4
|3
|5
|16-17
|15
|
14
|Вест Хэм
|11
|3
|3
|5
|13-19
|12
|
15
|Эвертон
|12
|2
|5
|5
|10-17
|11
|
16
|Лестер
|12
|2
|4
|6
|15-23
|10
|
17
|Вулверхэмптон
|12
|2
|3
|7
|20-28
|9
|
18
|Кр. Пэлас
|12
|1
|5
|6
|10-17
|8
|
19
|Ипсвич
|11
|1
|5
|5
|12-22
|8
|
20
|Саутгемптон
|11
|1
|1
|9
|7-21
|4
Результаты / календарь
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33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|23.11
|15:30
|
Лестер – Челси
|1 : 2
|23.11
|18:00
|
Арсенал – Нот. Форест
|3 : 0
|23.11
|18:00
|
Астон Вилла – Кр. Пэлас
|2 : 2
|23.11
|18:00
|
Борнмут – Брайтон
|1 : 2
|23.11
|18:00
|
Эвертон – Брентфорд
|0 : 0
|23.11
|18:00
|
Фулхэм – Вулверхэмптон
|1 : 4
|23.11
|20:30
|
Ман. Сити – Тоттенхэм
|- : -
|24.11
|17:00
|
Саутгемптон – Ливерпуль
|- : -
|24.11
|19:30
|
Ипсвич – МЮ
|- : -
|25.11
|23:00
|
Ньюкасл – Вест Хэм
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|12
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|8
|
|
Крис Вуд
Ноттингем Форест
|8
|П
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|7
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|6
|
|
Коул Палмер
Челси
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Фабиан Шер
Ньюкасл Юнайтед
|9
|1
|4
|
|
Кристиан Нергор
Брентфорд
|10
|1
|2
|
|
Эшли Янг
Эвертон
|10
|1
|2
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