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«Арсенал» не забывает своих героев. Лондонский клуб вспомнил покер Аршавина

10:58
Андрей Аршавин в «Арсенале». Фото Reuters
Андрей Аршавин в «Арсенале». Фото Reuters
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21 апреля 2009 года российский нападающий «Арсенала» Андрей Аршавин оформил покер в гостевой встрече английской премьер-лиги против «Ливерпуля» (4:4).

Лондонский клуб не оставил без внимания в эту памятную дату. В Twitter «канониров» появился пост, посвященный этому событию.

Аршавин стал первым игроком, которому удалось сделать покер на «Энфилде» в чемпионате Англии за последние 63 года.

11 лет великому матчу Аршавина. Его покер в ворота «Ливерпуля» сводит с ума до сих пор

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