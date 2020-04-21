«Арсенал» не забывает своих героев. Лондонский клуб вспомнил покер Аршавина

21 апреля 2009 года российский нападающий «Арсенала» Андрей Аршавин оформил покер в гостевой встрече английской премьер-лиги против «Ливерпуля» (4:4).

Лондонский клуб не оставил без внимания в эту памятную дату. В Twitter «канониров» появился пост, посвященный этому событию.

? «Look at Arshavin, here comes Arshavin!»



? #OnThisDay in 2009



The night @AndrArshavin23 ran riot at Anfield ? pic.twitter.com/sqIxx80HHe — Arsenal (@Arsenal) April 21, 2020

Аршавин стал первым игроком, которому удалось сделать покер на «Энфилде» в чемпионате Англии за последние 63 года.

11 лет великому матчу Аршавина. Его покер в ворота «Ливерпуля» сводит с ума до сих пор