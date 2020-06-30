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«Арсенал» не станет выкупать Себальоса

30 июня 2020, 11:59

«Арсенал» не намерен выкупать полузащитника «Реала» Дани Себальоса, сообщает The Sun.

По информации источника, 23-летний испанец, выступающий в сезоне-2019/20 за «канониров» на правах аренды, недостаточно впечатлил главного тренера команду Микеля Артету. Ранее сам игрок не исключил своего возвращения в родной клуб, «Бетис».

В сезоне-2019/20 Себальос провел за «Арсенал» 28 матчей, на его счету 2 гола и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость хавбека в 32 миллиона евро.

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