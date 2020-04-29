«Арсенал» не станет предлагать Езилу новый контракт

«Арсенал» не будет продлевать контракт с полузащитником Месутом Езилом, сообщает ESPN.

По информации источника, «канониры» считают зарплату 31-летнего немца в 350 тысяч фунтов в неделю слишком высокой. Сообщается, что к Езилу проявляют интерес несколько клубов из Германии и Турции, однако они тоже не готовы потянуть запросы полузащитника.

В сезоне-2019/20 Езил провел за «Арсенал» 23 матча, на его счету 1 гол и 3 результативных передачи. Контракт немца с «канонирами» действует до конца июня 2021 года.