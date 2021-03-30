«Арсенал» не собирается продлевать аренду Себальоса

Полузащитник «Арсенала» Дани Себальос, права на которого принадлежат «Реалу», покинет клуб этим летом. «Канониры» приняли решение не продлевать аренду испанца, так как игрок не смог проявить себя должным образом, утверждает El Confidencial.

Себальос готов вернуться в Мадрид, чтобы побороться за место в составе у Зинедина Зидана.

В текущем сезоне на счету 24-летнего хавбека «сливочных» 2 голевые передачи в 19 матчах АПЛ.