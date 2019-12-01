«Арсенал» не смог победить «Норвич» в дебютной игре Юнгберга

«Арсенал» сыграл вничью с «Норвичем» в матче 14-го тура чемпионата Англии — 2:2. Игра стала дебютной для лондонцев под руководством исполняющего обязанности главного тренера Фредди Юнгберга. В их составе дубль сделал Пьер-Эмерик Обамеянг.

Первый гол «Норвича» забил форвард сборной Финляндии — соперника сборной России по группе Евро-2020 — Теему Пукки.

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Премьер-лига

14-й тур

«Норвич» — «Арсенал» — 2:2 (2:1)

Голы: Пукки, 21 (1:0). Обамеянг, 29 — с пенальти (1:1). Кантуэлл, 45+2 (2:1). Обамеянг, 57 (2:2).

«Норвич»: Крул, Бирам, Годфри, Циммерманн, Ааронс, Трибулль, Амаду, Маклин, Кантуэлл (Буэндия, 83), Пукки, Эрнандес.

«Арсенал»: Лено, Давид Луиз, Мустафи, Колашинац, Чемберс, Езил (Мартинелли, 89), Джака, Гендузи (Сака, 78), Уиллок (Торрейра, 70), Ляказетт, Обамеянг.

Предупреждения: Крул, 29. Маклин, 44. Чемберс, 66.

Судья: Тирни.

1 декабря. Норвич. Стадион «Карроу Роуд».

«Вулверхэмптон» — «Шеффилд Юнайтед» — 1:1 (0:1)

Голы: Муссе, 2 (0:1). Доэрти, 64 (1:1).

«Вулверхэмптон»: Руй Патрисиу, Доэрти, Хонни Кастро, Коади, Килмен, Жоау Моутинью, Дендонкер, Невеш, Хименес, Траоре, Жота.

«Шеффилд Юнайтед»: Хендерсон, Бэшем, Стивенс, Иган, О`Коннелл, Болдок, Флек, Норвуд, Ландстрем (Фримен, 90+1), Макголдрик (Макберни, 73), Муссе (Робинсон, 86).

Предупреждения: Дендонкер, 3. Стивенс, 15. Флек, 42. Болдок, 54. О`Коннелл, 63. Иган, 90.

Судья: Кут.

1 декабря. Вулверхэмптон. Стадион «Молинью Стэдиум».