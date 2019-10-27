«Арсенал» не смог обыграть «Кристал Пэлас»

«Арсенал» и «Кристал Пэлас» в матче 10-го тура чемпионата Англии сыграли вничью — 2:2.

У «канониров» в самом начале встречи отличились Сократис и Давид Луиз. В составе гостей голы забили Лука Миливоевич и Джордан Айю.

В концовке Сократис забил второй гол, но арбитр отменил взятие ворот после обращения к системе ВАР.

«Арсенал» занимает пятое место в турнирной таблице. «Кристал Пэлас» идет шестым.

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10-й тур

«Арсенал» — «Кристал Пэлас» — 2:2 (2:1)

Голы: Папастатопулос, 7 (1:0). Давид Луиз, 9 (2:0). Миливоевич, 32 — с пенальти (2:1). Айю, 52 (2:2).

«Арсенал»: Лено, Папастатопулос, Давид Луиз, Чемберс, Тирни (Колашинац, 75), Джака (Сака, 61), Себальос, Гендузи, Ляказетт, Обамеянг, Пепе.

«Кристал Пэлас»: Хеннесси, Кэйхилл, Томкинс, ван Анхолт, Уорд, Макартур, Куяте (Маккарти, 90+4), Миливоевич, Таунсенд, Айю (Бентеке, 81), Заа.

Предупреждения: Чемберс, 51. Гендузи, 90+7.

Судья: Аткинсон (Англия).

27 октября. Лондон. Стадион «Эмирейтс».