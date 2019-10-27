«Арсенал» не смог обыграть «Кристал Пэлас»
«Арсенал» и «Кристал Пэлас» в матче 10-го тура чемпионата Англии сыграли вничью — 2:2.
У «канониров» в самом начале встречи отличились Сократис и Давид Луиз. В составе гостей голы забили Лука Миливоевич и Джордан Айю.
В концовке Сократис забил второй гол, но арбитр отменил взятие ворот после обращения к системе ВАР.
«Арсенал» занимает пятое место в турнирной таблице. «Кристал Пэлас» идет шестым.
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10-й тур
«Арсенал» — «Кристал Пэлас» — 2:2 (2:1)
Голы: Папастатопулос, 7 (1:0). Давид Луиз, 9 (2:0). Миливоевич, 32 — с пенальти (2:1). Айю, 52 (2:2).
«Арсенал»: Лено, Папастатопулос, Давид Луиз, Чемберс, Тирни (Колашинац, 75), Джака (Сака, 61), Себальос, Гендузи, Ляказетт, Обамеянг, Пепе.
«Кристал Пэлас»: Хеннесси, Кэйхилл, Томкинс, ван Анхолт, Уорд, Макартур, Куяте (Маккарти, 90+4), Миливоевич, Таунсенд, Айю (Бентеке, 81), Заа.
Предупреждения: Чемберс, 51. Гендузи, 90+7.
Судья: Аткинсон (Англия).
27 октября. Лондон. Стадион «Эмирейтс».
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2019-2020/