В матче 37-го тура чемпионата Англии "Арсенал" сыграл вничью с "Брайтоном" – 1:1. "Канониры" остались на пятом месте в премьер-лиге и отстают от четвертой позиции, на которой находится "Тоттенхэм", на три очка за тур до конца чемпионата. При этом разница мячей на 8 лучше у "шпор".

Чемпионат Англии

Премьер-лига

37-й тур

"Арсенал" – "Брайтон" – 1:1 (1:0)

Голы: Обамеянг, 9 – с пенальти (1:0). Маррей, 61 – с пенальти (1:1).

"Арсенал": Лено, Лихтштайнер (Колашинац, 77), Монреаль, Папастатопулос, Мустафи, Езил, Мхитарян (Гендузи, 77), Джака (Ивоби, 77), Торрейра, Ляказетт, Обамеянг.

"Брайтон": Райан, Бруно, Даффи, Данк, Бернарду, Гросс (Каяль, 90+2), Стивенс, Марч, Биссума, Маррей (Андоне, 78), Джаханбахш (Кноккарт, 46).

Предупреждения: Папастатопулос, 14. Гросс, 45+2. Джака, 60. Данк, 63. Лихтштайнер, 64. Гендузи, 83. Мустафи, 84.

Судья: Тэйлор (Англия).

5 мая. Лондон. Стадион "Эмирейтс".