«Арсенал» не рассматривает Анчелотти и готов дать шанс Юнгбергу

«Арсенал» не рассматривает кандидатуру Карло Анчелотти на должность главного тренера, сообщает ESPN. Итальянский специалист на днях был уволен из «Наполи», на его смену пришел Дженнаро Гаттузо.

Отмечается, что руководство лондонцев не впечатлено работой Анчелотти в его последних клубах. Кроме того, в «Арсенале» готовы дать шанс Фредди Юнгбергу, который занял пост исполняющего обязанности главного тренера после отставки Унаи Эмери.