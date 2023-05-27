«Арсенал» не прописал отступные в новом контракте с Сака

«Арсенал» отказался внести пункт об отступных в новый контракт с нападающим Букайо Сака, сообщил в Twitter журналист Мэтт Хьюз.

Также стало известно, что новое соглашение, которое было подписано на этой неделе, рассчитано на четыре года.

Сака является воспитанником «Арсенала». В этом сезоне он провел 37 матчей в АПЛ, забил 13 голов и отдал 11 результативных передач.