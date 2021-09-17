«Арсенал» не предлагал Ляказетту новый контракт
«Арсенал» не предлагал форварду Александру Ляказетту новый контракт, сообщает ESPN.
По данным источника, лондонский клуб не обсуждал будущее с 30-летним французом. Его контракт истекает летом 2022 года. В этом сезоне он дважды выходил на замену и забил в матче Кубка английской лиги с «Вест Бромвичем» (6:0).
В составе «Арсенала» Ляказетт играл с 2017 года. В прошлом сезоне он провел 34 матча за команду, забив 13 голов и сделав 3 результативные передачи.
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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