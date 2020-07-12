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«Арсенал» не побеждает в гостевых матчах с командами топ-6 на протяжении 27 игр

12 июля 2020, 21:06
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«Арсенал» продлил серию без побед в гостевых матчах против шести лучших клубов АПЛ, сообщает Gracenote Live.

После поражения от «Тоттенхэма» (1:2) лондонцы продили серию без побед в чемпионате Англии до 27 матчей — 17 поражений и 10 ничьих. Последний раз «Арсенал» добивался победы в гостях 18 января 2015 года над «Манчестер Сити».

В топ-6 команд премьер-лиги входят «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Челси», «Тоттенхэм» и «Арсенал».

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