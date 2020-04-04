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«Арсенал» настаивает, чтобы чемпионат Англии был доигран

08:13
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Лондонский «Арсенал» на своем официальном сайте выступил с заявлением, в котором настаивает на том, чтобы сезон был доигран. Напомним, большая часть спортивных турниров были приостановлены из-за пандемии коронавируса.

— Мы полностью поддерживаем идею доигрывания чемпионата Англии и Кубка Англии с целью сохранения целостности каждого турнира, — говорится в заявлении. — Мы также согласны с тем, что соревнования должны быть возобновлены с полного одобрения властей и медицинских специалистов. Дата возобновления постоянно отодвигается, поскольку пандемия нарастает. Но мы вместе с остальными участниками процесса следим за ситуацией и готовы работать вместе.

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