«Арсенал» настаивает, чтобы чемпионат Англии был доигран

Лондонский «Арсенал» на своем официальном сайте выступил с заявлением, в котором настаивает на том, чтобы сезон был доигран. Напомним, большая часть спортивных турниров были приостановлены из-за пандемии коронавируса.

— Мы полностью поддерживаем идею доигрывания чемпионата Англии и Кубка Англии с целью сохранения целостности каждого турнира, — говорится в заявлении. — Мы также согласны с тем, что соревнования должны быть возобновлены с полного одобрения властей и медицинских специалистов. Дата возобновления постоянно отодвигается, поскольку пандемия нарастает. Но мы вместе с остальными участниками процесса следим за ситуацией и готовы работать вместе.