«Арсенал» намерен следующим летом приобрести Влаховича

Форвард «Ювентуса» Душан Влахович может продолжить карьеру в Англии, сообщает Teamtalk.

По сведениям источника, на 24-летнего серба претендует «Арсенал». Лондонцы намерены провести трансфер следующим летом.

В текущем сезоне Влахович провел 6 матчей, в которых забил 2 гола и сделал результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 65 миллионов евро.