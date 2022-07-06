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Сегодня, 12:18

«Арсенал» намерен сделать предложение «Лацио» по трансферу Милинковича-Савича

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Арсенал» намерен сделать предложение «Лацио» по трансферу полузащитника Сергея Милинковича-Савича.

По данным журналиста Экрема Конура, лондонский клуб рассматривает возможность предложить «Лацио» 45 миллионов фунтов (52 миллиона евро) за 27-летнего футболиста.

Ранее сообщалось, что руководство римлян может продать серба только за 70 миллионов евро.

В минувшем сезоне Милинкович-Савич провел 47 матчей за «Лацио», забив 11 голов и сделав 12 результативных передач.

Источник: https://twitter.com/Ekremkonur/status/1544580653584420865?s=20&t=svrLFO_eJrnooRiBTWw0nQ
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