«Арсенал» намерен сделать предложение «Лацио» по трансферу Милинковича-Савича
«Арсенал» намерен сделать предложение «Лацио» по трансферу полузащитника Сергея Милинковича-Савича.
По данным журналиста Экрема Конура, лондонский клуб рассматривает возможность предложить «Лацио» 45 миллионов фунтов (52 миллиона евро) за 27-летнего футболиста.
Ранее сообщалось, что руководство римлян может продать серба только за 70 миллионов евро.
В минувшем сезоне Милинкович-Савич провел 47 матчей за «Лацио», забив 11 голов и сделав 12 результативных передач.
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|0
|0
|0-0
|0
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15
|Саутгемптон
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Фулхэм
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|0
|0-0
|0
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19
|Борнмут
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|5.08
|22:00
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Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
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Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
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Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
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Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
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Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
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Тоттенхэм – Саутгемптон
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|6.08
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Эвертон – Челси
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Лестер – Брентфорд
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МЮ – Брайтон
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